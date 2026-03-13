Usa, a gennaio ordini beni durevoli inferiori alle attese

(Teleborsa) - Si contraggono meno delle attese gli ordinativi di beni durevoli americani nel mese di gennaio 2026. Secondo la stima preliminare del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato una variazione nulla su base mensile dopo il calo dello 0,9% del mese precedente (rivisto leggermente al rialzo dal -1,4%). Gli analisti stimavano un +1,1%.



Il dato "core", ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, fa segnare un +0,4%, rispetto al +1,3% del mese precedente (rivisto da +0,9%) e previsioni per un +0,5.



Se si esclude il settore della difesa, gli ordinativi sono aumentato dello 0,5%, dopo il -1,9% precedente (rivisto de -2,4%).



