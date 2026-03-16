Amplifon annuncia acquisto GN Hearing per 2,3 miliardi

Nasce leader mondiale nell'audiologia con una presenza in oltre 100 Paesi nel mondo e ricavi per circa 3,3 miliardi di euro

(Teleborsa) - Amplifon annuncia di aver firmato un accordo definitivo con GN Store Nord per l'acquisizione dell’intero business Hearing (GN Hearing), pagando un corrispettivo in cash ed azioni. Dall'operazoone nasce un leader mondiale verticalmente integrato nel settore dell'audiologia, unendo l’innovazione di GN Hearing e le forti competenze di Amplifon, con ricavi aggregati stimati in 3,3 miliardi di euro ed una presenza in oltre 100 paesi.



Questa operazione strategica unisce due leader globali fortemente complementari per rispondere alla crescente domanda di soluzioni avanzate per la salute uditiva. L’Operazione rappresenta la naturale evoluzione della partnership di lunga data tra Amplifon e GN Hearing. Entrambe le società condividono solidi valori fondamentali: la missione di migliorare la salute dell’udito a livello mondiale, l’innovazione come motore essenziale della crescita, l’eccellenza operativa, una mentalità imprenditoriale e una prospettiva autenticamente internazionale.



L’Operazione valuta GN Hearing a circa 2,3 miliardi di euro su base cash and debt-free. Al closing, secondo i termini dell'accordo, GN riceverà 1,69 miliardi di euro in cassa e 56 milioni di azioni Amplifon.



Il perfezionamento dell’operazione, approvata dai Consigli di Amministrazione di entrambe le società, è atteso entro la fine del 2026, subordinatamente alle consuete condizioni sospensive, tra cui il completamento dello scorporo (carve-out) di GN Hearing dal Gruppo GN e il rilascio delle necessarie autorizzazioni normative.



"Oggi realizziamo un sogno che rafforza la nostra ambizione: integrare tecnologia e innovazione con la nostra profonda conoscenza dei pazienti, a beneficio di tutti i professionisti nella cura dell’udito e delle persone che questi assistono con empatia e dedizione", commenta la Presidente di Amplifon Susan Carol Holland, aggiungendo "questo traguardo ci consente di perseguire con ancora maggiore efficacia la missione con cui la mia famiglia ha fondato Amplifon oltre 75 anni fa e ne ha guidato la crescita nel tempo: offrire cure di eccellenza a un numero sempre più ampio di persone, aiutandole a riscoprire tutte le emozioni dei suoni e a vivere pienamente la propria vita".



"È un momento di svolta per Amplifon. Oggi annunciamo l’acquisizione più trasformativa dei nostri oltre 75 anni di storia con l’obiettivo di cambiare radicalmente il futuro del settore dell’hearing care a livello globale, creando significativo valore di lungo periodo per tutti i nostri stakeholder", ha affermato il Ceo di Amplifon Enrico Vita. "Unendo due organizzazioni altamente complementari - ha sottolineato - genereremo valore significativo per gli azionisti anche attraverso importanti sinergie, creeremo nuove opportunità per i nostri dipendenti e offriremo soluzioni più avanzate a clienti, audioprotesisti e pazienti in tutto il mondo".



Per Peter Karlstromer, Ceo del Gruppo GN, l'operazione è una "opportunità" per "creare un leader globale nella cura dell'udito". "Per GN, questa operazione rappresenta anche l'occasione per rafforzare la nostra posizione nei mercati — ampi e attrattivi — degli accessori tecnologici periferici in ambito audio e video", ha concluso.



I numeri del nuovo Gruppo



Il nuovo gruppo genererà circa 3,3 miliardi di euro di ricavi aggregati, circa 830 milioni di euro di EBITDA adjusted pro-forma aggregato (incluse le sinergie nette a regime) ed un margine intorno al 25%.



L'Operazione dovrebbe inoltre generare sinergie nette molto significative, facilmente realizzabili e a basso rischio di esecuzione, trainate principalmente dall’internalizzazione (insourcing) dei volumi di apparecchi acustici di Amplifon. Già identificate sinergie nette a livello di EBITDA tra 60 e 80 milioni di euro a regime entro il 2029, con significativo potenziale di upside.



Con oltre 20.000 dipendenti e più di 700 professionisti in ricerca e sviluppo ed oltre 2.800 brevetti, il nuovo Gruppo sarà presente in più di 100 paesi e si porrà come una potente piattaforma globale, con un posizionamento unico per cogliere i trend secolari di crescita del settore.



Grazie ad una maggiore scala, a una conoscenza più approfondita dei consumatori e dei pazienti, nonché a una maggiore capacità di investimento, il nuovo Gruppo potrà accelerare lo sviluppo di prodotti di ultima generazione e promuovere una crescita sostenibile, fondata sull’innovazione.



Finanziamento dell'operazione



L’acquisizione sarà finanziata attraverso una combinazione di azioni e cassa. In particolare, 1,69 miliardi di euro saranno corrisposti a GN in cassa e 56 milioni in azioni Amplifon, che saranno assegnate a GN al closing, rendendo la società il secondo maggiore azionista di Amplifon, dopo Ampliter, con una quota di circa il 16%.



Il finanziamento della componente in cassa è interamente garantito da un prestito ponte (bridge loan) in Euro. Amplifon sta valutando diverse alternative, nel contesto dell'evoluzione delle condizioni di mercato, per rifinanziare successivamente il bridge loan con un mix di debito ed equity e/o strumenti equity-linked, con tempi e importi ancora da definire. L'aumento di capitale ammonterà fino a un massimo di 0,75 miliardi di euro.



Il socio di riferimento Ampliter e l’importante azionista Tamburi Investment Partners hanno confermato il loro forte impegno a lungo termine in Amplifon e il loro sostegno finanziario all’Operazione, inclusi investimenti nel futuro aumento di capitale.



Al closing e pro-forma per l’Operazione, Amplifon avrà una leva finanziaria (rapporto pro-forma tra posizione finanziaria netta / EBITDA adjusted, escluse le sinergie nette) di circa 3,0x (<2,9x incluse le sinergie nette a regime), considerando un aumento di capitale fino a un massimo di 0,75 miliardi di euro. È previsto anche che il nuovo Gruppo abbia una forte e crescente generazione di flussi di cassa che supporterà un rapido processo di deleverage nei prossimi 2-3 anni.



Il perfezionamento della transazione è attualmente previsto entro la fine del 2026 ed è soggetto al completamento dei processi regolatori, alle consuete approvazioni antitrust, nonché al completamento dello scorporo (carve-out) di GN Hearing dal Gruppo GN. Il carve-out ha lo scopo di garantire il trasferimento di attività, rapporti contrattuali e passività necessari affinché GN Hearing operi autonomamente, con opportuni accordi transitori per garantire la continuità operativa in attesa della separazione completa.



Al closing, è previsto che GN e Ampliter sottoscrivano un patto parasociale che preveda il diritto di GN di proporre la nomina di un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione di Amplifon, insieme alle consuete restrizioni al trasferimento e a impegni di lock-up relativi alle azioni Amplifon ricevute da GN come corrispettivo.





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