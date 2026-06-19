Milano 9:57
53.048 +0,68%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
51.565 +0,14%
Londra 9:57
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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,19%)

Il DAX inizia gli scambi a 25.075,33 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,19%)
L'Indice della Borsa di Francoforte tratta con un moderato +0,19%, a quota 25.075,33 in apertura.
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