Milano 16:30
52.682 -0,52%
Nasdaq 16:30
29.069 -2,12%
Dow Jones 16:30
53.010 -0,09%
Londra 16:30
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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,18%)

Il DAX inizia gli scambi a 25.770,45 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,18%)
L'Indice della Borsa di Francoforte tratta con un moderato -0,18%, a quota 25.770,45 in apertura.
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