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Crolla a Piazza Affari il comparto sanitario italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Crolla a Piazza Affari il comparto sanitario italiano
Viene venduto parecchio l'indice delle aziende sanitarie, che continua la seduta a 167.977,33 punti.
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