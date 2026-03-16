d'Amico, Intesa aumenta target price con tariffe di trasporto merci a livelli record

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha incrementato a 7,7 euro
per azione (dai precedenti 6,3 euro) il target price
su d'Amico International Shipping
(DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione
"Buy
" visto l'upside potenziale dell'11%.
Gli analisti scrivono che d'Amico ha registrato
un altro anno di solidi risultati nel 2025
, con un miglioramento sequenziale delle tariffe nel quarto trimestre 2025 rispetto ai trimestri precedenti, sostanzialmente in linea con le stime, supportato da condizioni di mercato favorevoli per le navi cisterna per prodotti petroliferi, seppur a livelli inferiori rispetto agli eccezionali livelli del 2024.
È stato proposto un dividendo lordo di 0,27 dollari per azione, il che implica un aumento del payout
al 55% per l'esercizio 2025. Tuttavia, il tema principale trattato durante la conference call sui risultati dell'esercizio 2025 è stato l'andamento attuale del mercato e il management ha sottolineato un contesto di mercato molto favorevole
per le navi cisterna per prodotti petroliferi, che sta trainando sia le tariffe che il valore degli asset.