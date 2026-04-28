First Capital, Intesa abbassa target price e conferma Buy con track record di successo

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha ridotto a 27,4 euro per azione (dai precedenti 30,4 euro) il target price su First Capital , holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 46% e considerando "un solido track record, che supporta un ulteriore potenziale di crescita, e l'interessante remunerazione degli azionisti".



Gli analisti ricordano che i total asset a fine 2025 ammontano a 143,8 milioni di euro, contro i 109,5 milioni di euro dell'esercizio 2024, costituiti principalmente da investimenti strategici (111,8 milioni di euro) e altri investimenti (0,9 milioni di euro) valutati al fair value, partecipazioni in società controllate (13 milioni di euro) valutate al valore contabile e 12,9 milioni di euro di liquidità. Nel corso dell'esercizio la società ha colto alcune opportunità per monetizzare il portafoglio, come la riduzione della partecipazione in Industrie Chimiche Forestali con un incasso di 1,3 milioni di euro derivante dal riacquisto di azioni proprie, la riduzione della quota in Orsero , grazie allo sfruttamento di opportunità di valutazione sul mercato e attraverso un ABB, con proventi per circa 12 milioni di euro, e la cessione della partecipazione in ALA, con un incasso di 9,1 milioni di euro, con un IRR del 40% considerando anche i dividendi. D'altro canto, First Capital ha investito circa 2,2 milioni di euro in Magis , 2,7 milioni di euro (o 10 milioni di euro considerando anche F4P2) attraverso un più ampio bookbuilding accelerato in RES e 4,9 milioni di euro in Più Medical , tutte società quotate all'EGM.



Grazie alla monetizzazione di successo di parte del portafoglio e al rafforzamento della struttura finanziaria attraverso l'aumento di capitale derivante dalla conversione di obbligazioni, First Capital ha distribuito agli azionisti 4,5 milioni di euro di dividendi ordinari e straordinari nel corso del 2025, mentre altri 2,6 milioni di euro sono stati approvati dall'assemblea e saranno pagabili a maggio 2026. Il dividendo totale ammonta a circa 2,1 euro per azione, corrispondente a uno yield di circa l'11%.

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