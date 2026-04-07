Samsung prevede balzo degli utili per il 1Q 2026 grazie al boom dei chip per l'IA

(Teleborsa) - Samsung Electronics ha previsto utili trimestrali record grazie alla forte domanda di chip per l'intelligenza artificiale.



Il colosso tecnologico sudcoreano ha stimato un utile operativo per il trimestre gennaio-marzo 2026 pari a 57.200 miliardi di won (37,8 miliardi di dollari), oltre otto volte superiore ai soli 6.690 miliardi di won di un anno fa. L'azienda prevede inoltre che il fatturato aumenterà di quasi il 70%, raggiungendo i 133.000 miliardi di won.



Tali previsioni indicano un miglioramento significativo anche rispetto al trimestre precedente, quando la società ha registrato un utile operativo di 20,07 trilioni di won su ricavi di 93,84 trilioni di won.



Le prospettive positive sottolineano una forte ripresa nel mercato dei chip di memoria, dove la domanda di memoria ad alta larghezza di banda (HBM) e altri semiconduttori legati all’intelligenza artificiale ha accelerato in mezzo alla rapida crescita delle applicazioni di AI generativa.

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