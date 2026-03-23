L'Ecopillola di Ferretti - Tassi di interesse: FED e BCE in vigile attesa

(Teleborsa) - La scorsa settimana,hanno confermatoa dispetto dell'aggravarsi dellae dell'impennata del prezzo del petrolio. Ne parla l'economistanell'ultima, analizzando le ricadute della situazione.Il 18 marzo scorso la, secondo i pronostici, ha mantenuto per laamericani nell'intervallo. Più in particolare, la decisione di non procedere a un taglio dei tassi come avrebbe voluto Trump è derivata da due fattori convergenti.Il primo riguarda il dato dell', che a febbraio, pur rimanendo, non ha ancora incorporato le conseguenze della crisi del Golfo e quindi potrebbe rapidamente rialzare la testa. Basterà ricordare, a questo proposito, che le tensioni nel Golfo hanno già spinto il prezzo dellaal gallone, un livello molto mal tollerato dai consumatori elettori americani.Il secondo fattore che ha giustificato il mancato taglio dei tassi di interesse riguarda invece la: nell'ultima riunione della Fed, Powell ha parlato di unae la stessa Fed ha previsto, pur in uno scenario di grande incertezza, una crescita del PIL americano. Un dato forse non eclatante, ma che non ha reso indispensabile un rapido taglio dei tassi.Per quanto riguarda il futuro, eventi bellici permettendo, è lecito aspettarsi nel corrente anno tassi sostanzialmente inalterati o al più un taglio da 0,25%. Tuttavia, non dobbiamo scordarci che il 16 maggio Powell lascerà il suo posto alla Fed a Kevin Warsh, uomo di Trump e vittima predestinata delle pressioni ribassiste del presidente.Anche la, analogamente alla Fed, ha assunto a marzo una, lasciando i. Tuttavia, la BCE si trova in unarispetto alla Fed, perché è al centro di un sistema di forze contrapposte che rendono più complesse le scelte di politica monetaria.Infatti, la BCE da una parte deve confrontarsi conche, a febbraio, pur non incorporando ancora gli effetti della guerra del Golfo, ha dato evidenti. Dall'altra, è evidente che l'impatto di una crisi bellica perdurante sull'inflazione europea sarebbe decisamente più forte che negli Stati Uniti, in relazione alla nostra maggior dipendenza nell'importazione di petrolio, gas e fertilizzanti per la nostra agricoltura.Ora è chiaro che questo scenarioa mettere in atto unadei tassi nel tentativo di tenere a bada l'inflazione. Il problema è che questa eventuale politica restrittiva in chiave anti-inflazionistica si innesterebbe in uno scenario già caratterizzato da unagenerando inevitabili danni collaterali al sistema produttivo europeo. A questo proposito, la BCE prevede nel 2026 una crescita dell'Eurozona intorno a un +0,9%, dato che però potrebbe ridursi, in caso di crisi bellica perdurante, a un asfittico +0,4%.A questo punto la BCE si troverebbe, come già in passato,: tenere a bada i tassi per sostenere l'economia e salvare le aziende, o alzare i tassi per evitare che la fiammata inflazionistica si trasformi in un incendio. Ci siamo già passati una volta e ce la siamo cavata; ce la caveremo anche questa volta.