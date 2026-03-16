Francoforte: in acquisto Hensoldt
(Teleborsa) - Brillante rialzo per Hensoldt, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,35%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hensoldt evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hensoldt rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Hensoldt si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 82,37 Euro. Supporto stimato a 80,57. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 84,17.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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