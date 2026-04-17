Francoforte: positiva la giornata per Hensoldt
(Teleborsa) - Bene Hensoldt, con un rialzo del 2,77%.
Lo scenario su base settimanale di Hensoldt rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 84,2 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 80,98. L'equilibrata forza rialzista di Hensoldt è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 87,42.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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