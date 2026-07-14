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Francoforte: scambi al rialzo per K+S

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per K+S
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Kali und Salz, che tratta in utile del 2,25% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della compagnia attiva nel settore chimico-biologico più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di K+S rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 14,16 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 13,97. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 14,35.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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