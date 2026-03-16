Londra: balza in avanti British Land
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società attiva nello sviluppo di proprietà immobiliari, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,91%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di British Land, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3,68 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 3,75. Il peggioramento di British Land è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3,633.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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