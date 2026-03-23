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Londra: giornata depressa per British Land

Migliori e peggiori
Londra: giornata depressa per British Land
(Teleborsa) - Retrocede la società attiva nello sviluppo di proprietà immobiliari, con un ribasso del 3,17%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di British Land rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3,394 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 3,443. Il peggioramento di British Land è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3,371.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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