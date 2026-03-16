Londra: positiva la giornata per Reckitt Benckiser Group
(Teleborsa) - Balza in avanti il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,32%.
Lo scenario su base settimanale di Reckitt Benckiser Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Reckitt Benckiser Group, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 54,09 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 55,18 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 53,38.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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