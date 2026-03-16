Londra: positiva la giornata per Reckitt Benckiser Group

(Teleborsa) - Balza in avanti il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,32%.



Lo scenario su base settimanale di Reckitt Benckiser Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Reckitt Benckiser Group , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 54,09 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 55,18 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 53,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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