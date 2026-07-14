Londra: performance negativa per Rightmove

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il principale portale immobiliare nel Regno Unito , che mostra un decremento del 2,33%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Rightmove rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Rightmove . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 4,345 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 4,231. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 4,186.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```