Londra: performance negativa per Rightmove
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il principale portale immobiliare nel Regno Unito, che mostra un decremento del 2,33%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Rightmove rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Rightmove. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 4,345 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 4,231. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 4,186.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```