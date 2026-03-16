MARR, downgrade a Neutral da Intesa con pressione su redditività anche nel 1° semestre

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha tagliato a "Neutral
" da "Buy" la raccomandazione
su MARR
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari al foodservice, abbassando anche il target price
a 10 euro
per azione (dai precedenti 14,4 euro).
Gli analisti scrivono che il fatturato di MARR per l'esercizio 2025
ha superato quello del mercato, ma il piano di riorganizzazione operativa e logistica ha inciso sulla redditività. Una volta implementate completamente, le azioni previste dal management miglioreranno il livello di servizio e l'efficienza operativa, con un obiettivo di ripresa della redditività tra il secondo e il terzo trimestre
del 2026.
A seguito dei risultati dell'esercizio 2025 e delle previsioni del management, Intesa ha ridotto
di 70 punti base la stima
del margine EBITDA per il 2026, con conseguente riduzione del 25% delle previsioni sull'EPS per il 2026. Inoltre, ha introdotto le stime per l'esercizio 2027 ipotizzando una crescita dei ricavi del 2% su base annua e un prudenziale miglioramento del margine EBITDA di 40 punti base, in attesa di riscontri sull'efficacia del piano di riorganizzazione operativo-logistica sulla redditività.
Il downgrade è arrivato "considerato il prolungato impatto negativo sul margine EBITDA nel primo semestre 2026 dovuto al processo di internalizzazione delle attività di movimentazione, con una visibilità ulteriormente aggravata dal possibile impatto sui costi energetici
legato al conflitto con l'Iran, che potrebbe incidere sui costi di refrigerazione e trasporto di MARR (circa lo 0,8% e il 4,4% dei ricavi dell'esercizio 2024)", si legge nella ricerca.