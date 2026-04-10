Cementir, downgrade a Neutral da Intesa: ben posizionata nell'attuale contesto incerto

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha abbassato a "Neutral" da "Buy" la raccomandazione su Cementir , società del gruppo Caltagirone attiva nel campo delle soluzioni per l'edilizia, tagliando anche il target price a 16,2 euro per azione (dai precedenti 16,6 euro).



Gli analisti riferiscono che il management ha recentemente confermato le previsioni per il 2026, che indicano un fatturato di 1,7 miliardi di euro e un EBITDA previsto tra i 400 e i 420 milioni di euro a tassi di cambio costanti. Il fatturato dovrebbe beneficiare di aumenti di prezzo in linea con l'inflazione e di un leggero incremento dei volumi di vendita, concentrato principalmente nella seconda metà dell'anno, mentre il margine EBITDA potrebbe risentire dell'aumento dei costi di carburante ed energia. Il management ha inoltre sottolineato che le avverse condizioni meteorologiche nel Nord Europa avranno un impatto negativo sui risultati del primo trimestre 2026. L'azienda ha inoltre evidenziato che, con un prezzo medio del petrolio di 100 dollari al barile per la restante parte dell'anno, l'impatto negativo sull'EBITDA previsto per il 2026 si attesterebbe intorno ai 35 milioni di euro. Nel medio termine, il gruppo punta a raggiungere un fatturato di 1,95 miliardi di euro entro il 2028, con un EBITDA previsto di 460 milioni di euro (margine del 23,6%). La liquidità netta a fine 2028 è prevista a 800 milioni di euro (escluse le acquisizioni).



Sulla base dei recenti sviluppi aziendali e non ipotizzando per ora significative perturbazioni geopolitiche, Intesa Sanpaolo ha aggiornato le previsioni per il periodo 2026-2028 per tenere conto dell'impatto positivo, a partire dal quarto trimestre 2026, del consolidamento dell'attività di aggregazione di Nymolle in Danimarca e, sul versante negativo, di una maggiore cautela sulla capacità del gruppo di trasferire pienamente ai clienti l'impatto dell'inflazione dei costi. Inoltre, aggiorna l'ipotesi sui tassi di cambio con riferimento alla baseline di fine marzo 2026. Complessivamente, riduce le stime di fatturato per il periodo 2026-2027 rispettivamente dell'8,9% e dell'8,6% e le stime di EBITDA previsto del 6,7% e del 7%. "Alla luce della performance positiva degli ultimi dodici mesi, riteniamo che il titolo sia pienamente valutato", viene sottolineato.

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