Mondo TV, accordo vincolante da 1,5 milioni di euro con l'investitore Hemlock West

(Teleborsa) - Mondo TV , società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione, ha sottoscritto un accordo di investimento vincolante con Hemlock West, investitore strategico canadese già attivo nei settori media e cinematografico, facendo seguito al MOU sottoscritto il mese scorso. L'accordo definitivo, sottoscritto in anticipo rispetto ai termini previsti, prevede in particolare i termini di un intervento finanziario destinato a supportare la manovra finanziaria oggetto del piano di risanamento nell'ambito del procedimento di CNC in corso.



L'accordo disciplina l'ingresso dell'investitore nel capitale della società, alla positiva conclusione della CNC, mediante un investimento complessivo pari a 1,5 milioni di euro, che si realizzerà attraverso una operazione di aumento di capitale scindibile ed aperto entro il secondo semestre 2026, a sostegno del piano di risanamento. In particolare, è prevosto: un finanziamento iniziale di 300 mila euro, destinato a essere convertito in capitale nell'ambito del futuro aumento di capitale; la sottoscrizione di 1,2 milioni di euro nell'ambito dell'aumento di capitale. All'investitore saranno riconosciuti specifici diritti di governance e di supporto strategico, tra cui il diritto di designare almeno un membro del CdA.



"La sottoscrizione di questo accordo rappresenta per Mondo TV una importante opportunità industriale e commerciale, che riteniamo possa contribuire concretamente al percorso di rilancio della società e allo sviluppo futuro delle nostre attività a livello internazionale - ha commentato l'AD Matteo Corradi - Guardiamo a questa collaborazione con grande ottimismo, e confidiamo che la procedura di composizione negoziata della crisi possa concludersi positivamente nei tempi previsti, consentendo di rendere pienamente operativo l'accordo e di avviare una nuova fase di crescita per la Società che a quel punto uscirebbe definitivamente dalla crisi, con la possibilità di entrare nel mercato nord americano e in diversi ed ulteriori settori dei media grazie a questa nuova partnership per la quale ringraziamo gli amici di Hemlock West".



Con riferimento al procedimento di composizione negoziata della crisi in corso, Mondo TV segnala che le attività e le interlocuzioni con le diverse controparti coinvolte stanno proseguendo in modo costruttivo e coerente con il percorso intrapreso. In particolare, nell'ambito delle interlocuzioni con il ceto dei creditori commerciali è stato registrato un generale atteggiamento collaborativo, che ha consentito alla Società di raggiungere, nella maggior parte dei casi e per la quasi totalità delle posizioni, intese di massima su soluzioni transattive finalizzate alla definizione delle rispettive posizioni debitorie. Parallelamente, proseguono le interlocuzioni con il ceto bancario con il quale si sta avanzando concretamente e ragionevolmente verso un auspicato e positivo raggiungimento di altrettanti accordi transattivi. Il management ritiene che, anche alla luce del significativo accordo di rilancio industriale sottoscritto con Hemlock West, possano sussistere presupposti favorevoli affinché le interlocuzioni in corso nell'ambito della procedura possano evolvere positivamente.



(Foto: © Fred Mantel / 123RF)

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