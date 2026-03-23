Friends, Cda approva bilancio 2025 e convoca assemblea per acquisizione PMG Italia

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Friends , veicolo di investimento dedicato all’impact investing quotato su Euronext Growth Milan, ha approvato in data odierna il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025. L’esercizio è stato caratterizzato dal completamento del processo di IPO nel mese di agosto e dalla firma dell’accordo vincolante per l’acquisizione di P.M.G. Italia, operazione che configura un reverse take-over per un corrispettivo di 12 milioni di euro.



Sotto il profilo finanziario, la Società chiude l'anno con una disponibilità liquida di 13,8 milioni di euro, quasi interamente vincolata in un conto escrow destinato alla Business Combination. Il risultato d’esercizio presenta una perdita tecnica di 0,2 milioni di euro, derivante principalmente dagli ammortamenti dei costi di quotazione. Per quanto riguarda P.M.G. Italia, i risultati gestionali al 31 dicembre 2025 evidenziano un valore della produzione compreso tra 15,5 e 16,1 milioni di euro e un EBITDA reported tra 3,2 e 3,8 milioni, con una posizione finanziaria netta cash positive stimata tra 2,1 e 2,7 milioni di euro.



L’Amministratore Delegato Bruno Belgioco ha sottolineato come il 2025 sia stato un anno di grande rilevanza, dichiarando: "Abbiamo completato con successo il processo di IPO nel mese di agosto e nel mese di dicembre abbiamo annunciato l’accordo per l’acquisizione di P.M.G. Italia che rappresenta un’eccellenza imprenditoriale in grado di coniugare redditività e impatto sociale positivo e misurabile. Friends ha l’obiettivo di supportare la crescita di PMG, rafforzandone ulteriormente la capacità di offrire soluzioni di mobilità efficienti e inclusive a favore delle fasce più fragili della popolazione".



Il Consiglio ha convocato l’Assemblea straordinaria per il 26 marzo 2026 per deliberare sull'acquisizione di PMG e l'Assemblea ordinaria per il 22 aprile 2026 per l'approvazione del bilancio. È stata inoltre deliberata l'emissione gratuita di massimi 13.049.333 "Warrant Friends 2026-2028" a favore degli azionisti.

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