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New York: andamento negativo per T-Mobile US

Migliori e peggiori
New York: andamento negativo per T-Mobile US
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia telefonica mobile statunitense, che presenta una flessione del 2,44%.

La tendenza ad una settimana di T-Mobile US è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di T-Mobile US moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 216,3 USD e supporto a 208,6. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 223,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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