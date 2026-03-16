New York: andamento negativo per T-Mobile US

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia telefonica mobile statunitense , che presenta una flessione del 2,44%.



La tendenza ad una settimana di T-Mobile US è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di T-Mobile US moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 216,3 USD e supporto a 208,6. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 223,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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