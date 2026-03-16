New York: scambi in positivo per Amazon
(Teleborsa) - Avanza il colosso dell'e-commerce, che guadagna bene, con una variazione dell'1,90%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones, ad evidenza del fatto che il movimento di Amazon subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il gigante delle vendite sul web, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 208,8 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 213,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 205,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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