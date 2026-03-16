New York: scambi in positivo per Amazon

(Teleborsa) - Avanza il colosso dell'e-commerce , che guadagna bene, con una variazione dell'1,90%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones , ad evidenza del fatto che il movimento di Amazon subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il gigante delle vendite sul web , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 208,8 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 213,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 205,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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