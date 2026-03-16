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New York: scambi negativi per Leidos Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per Leidos Holdings
Sottotono la società che offre soluzioni nei mercati della difesa, dell'intelligence, civile e sanitario, che passa di mano con un calo del 3,59%.
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