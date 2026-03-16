OPA Tinexta, adesioni al 2,3%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto
(OPA
) obbligatoria totalitaria promossa sulle azioni ordinarie di Tinexta
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, risulta che oggi 16 marzo 2026 sono state presentate 31.337 richieste di adesione.
Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 464.431, pari al 2,373% delle azioni oggetto dell'offerta.
L'OPA è iniziata il 23 febbraio e terminerà il 20 marzo 2026. Borsa Italiana
ricorda che le azioni ordinarie Tinexta acquistate sul mercato nei giorni 19 e 20 marzo 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)