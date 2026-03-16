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OPA Tinexta, adesioni al 2,3%

Finanza
OPA Tinexta, adesioni al 2,3%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa sulle azioni ordinarie di Tinexta, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, risulta che oggi 16 marzo 2026 sono state presentate 31.337 richieste di adesione.

Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 464.431, pari al 2,373% delle azioni oggetto dell'offerta.

L'OPA è iniziata il 23 febbraio e terminerà il 20 marzo 2026.

Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Tinexta acquistate sul mercato nei giorni 19 e 20 marzo 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)
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