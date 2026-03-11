OPA Tinexta, adesioni al 2,19%

Tinexta

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'(OPA) obbligatoria totalitaria promossa sulle azioni ordinarie di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, risulta che oggi 9 marzo 2026 sono state presentate 11.470 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 430.119, pari al 2,197% delle azioni oggetto dell'offerta.L'OPA è iniziata il 23 febbraio e terminerà il. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Tinexta acquistate sul mercato nei giorni 19 e 20 marzo 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.