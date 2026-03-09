Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 17:57
24.696 +0,22%
Dow Jones 17:57
47.238 -0,55%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

OPA Tinexta, adesioni al 2,1%

Finanza
OPA Tinexta, adesioni al 2,1%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa sulle azioni ordinarie di Tinexta, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, risulta che oggi 9 marzo 2026 sono state presentate 1.320 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 415.579, pari al 2,123% delle azioni oggetto dell'offerta.

L'OPA è iniziata il 23 febbraio e terminerà il 20 marzo 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Tinexta acquistate sul mercato nei giorni 19 e 20 marzo 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
Condividi
```