OPA Tinexta, adesioni al 2,1%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquistopromossa sulle azioni ordinarie di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, risulta che oggi 5 marzo 2026 sono state presentate 152 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 414.129, pari alL'OPA è iniziata il 23 febbraio e2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Tinexta acquistate sul mercato nei giorni 19 e 20 marzo 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.