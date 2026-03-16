Parigi: balza in avanti STMicroelectronics

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il microchip-maker italo-francese , che tratta in utile del 2,36% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a STMicroelectronics rispetto all'indice di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del produttore di semiconduttori . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 29,54 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 28,88. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 28,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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