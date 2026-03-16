Parigi: positiva la giornata per Unibail Rodamco Westfield
(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo franco-olandese specializzato nel settore immobiliare commerciale, che lievita del 2,58%.
Lo scenario su base settimanale di Unibail Rodamco Westfield rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 94,52 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 97,32. Il peggioramento di Unibail Rodamco Westfield è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 92,66.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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