Parigi: positiva la giornata per Unibail Rodamco Westfield

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo franco-olandese specializzato nel settore immobiliare commerciale , che lievita del 2,58%.



Lo scenario su base settimanale di Unibail Rodamco Westfield rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 94,52 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 97,32. Il peggioramento di Unibail Rodamco Westfield è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 92,66.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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