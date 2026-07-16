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Recordati, Respighi BidCo ribadisce congruità e attrattività del corrispettivo opa

Finanza
Recordati, Respighi BidCo ribadisce congruità e attrattività del corrispettivo opa
(Teleborsa) - Respighi BidCo prende atto con favore che il consiglio di amministrazione di Recordati ha ritenuto che sia congruo il corrispettivo dell'opa, pari a 51,29 euro per azione ordinaria portata in adesione.

Inoltre, non condividendo le considerazioni espresse dagli amministratori indipendenti, ribadisce la propria convinzione circa la congruità e l’attrattività del corrispettivo dell’offerta e dell’offerta nel suo complesso per gli azionisti di Recordati e conferma che i termini e le condizioni dell’offerta rimangono immutati.
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