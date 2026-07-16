Recordati, Respighi BidCo ribadisce congruità e attrattività del corrispettivo opa

(Teleborsa) - Respighi BidCo
prende atto con favore che il consiglio di amministrazione
di Recordati
ha ritenuto che sia congruo il corrispettivo dell'opa
, pari a 51,29 euro per azione
ordinaria portata in adesione.
Inoltre, non condividendo le considerazioni espresse dagli amministratori indipendenti, ribadisce
la propria convinzione circa la congruità e l’attrattività
del corrispettivo dell’offerta e dell’offerta nel suo complesso per gli azionisti di Recordati e conferma che i termini e le condizioni dell’offerta rimangono immutati
.