Piazza Affari: scambi negativi per BFF Bank

(Teleborsa) - Sottotono la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , che passa di mano con un calo del 2,95%.



La tendenza ad una settimana di BFF Bank è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per BFF Bank , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3,121 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 3,231. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3,081.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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