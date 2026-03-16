Milano 14:38
44.438 +0,27%
Nasdaq 14:38
24.673 +1,20%
Dow Jones 14:38
46.875 +0,68%
Londra 14:38
10.335 +0,72%
Francoforte 14:38
23.626 +0,76%

Sabaf, operatività sul buyback

Azioni proprie, Finanza
Sabaf, operatività sul buyback
(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 3 novembre 2025, Sabaf ha comunicato che, tra il 9 e il 13 marzo 2026, ha acquistato complessivamente 6.639 azioni proprie ad un prezzo medio unitario di 13,4833 euro per azione e per un controvalore pari a 89.526,45 euro.

A seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 13 marzo, un totale di 350.173 azioni proprie, pari al 2,760% del capitale sociale.

A Piazza Affari, nel frattempo, scivola il Produttore di attrezzature domestiche da cucina, che si posiziona a 13,4 euro, con una discesa dell'1,83%.



Condividi
```