Sabaf, operatività sul buyback

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 3 novembre 2025, Sabaf ha comunicato che, tra il 9 e il 13 marzo 2026, ha acquistato complessivamente 6.639 azioni proprie ad un prezzo medio unitario di 13,4833 euro per azione e per un controvalore pari a 89.526,45 euro.



A seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 13 marzo, un totale di 350.173 azioni proprie, pari al 2,760% del capitale sociale.



A Piazza Affari, nel frattempo, scivola il Produttore di attrezzature domestiche da cucina , che si posiziona a 13,4 euro, con una discesa dell'1,83%.









Condividi

```