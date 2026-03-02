Sabaf, riepilogo sul buyback

Sabaf

Produttore di attrezzature domestiche da cucina

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 3 novembre 2025,ha comunicato che, tra il 23 e il 27 febbraio 2026, hacomplessivamentead un prezzo medio unitario di 13,9897 euro per azione e per unpari aA seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 27 febbraio, un totale di 337.761 azioni proprie, pari al 2,662% del capitale sociale.In Borsa, nel frattempo, ilpresenta un andamento invariato rispetto alla vigilia e si attesta a 14 euro.