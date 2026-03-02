Milano 15:41
Sabaf, riepilogo sul buyback

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 3 novembre 2025, Sabaf ha comunicato che, tra il 23 e il 27 febbraio 2026, ha acquistato complessivamente 3.476 azioni proprie ad un prezzo medio unitario di 13,9897 euro per azione e per un controvalore pari a 48.679,54 euro.

A seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 27 febbraio, un totale di 337.761 azioni proprie, pari al 2,662% del capitale sociale.

In Borsa, nel frattempo, il Produttore di attrezzature domestiche da cucina presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia e si attesta a 14 euro.


