Sabaf, riepilogo sul buyback

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 3 novembre 2025, Sabaf
ha comunicato che, tra il 23 e il 27 febbraio 2026, ha acquistato
complessivamente 3.476 azioni proprie
ad un prezzo medio unitario di 13,9897 euro per azione e per un controvalore
pari a 48.679,54 euro
.
A seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 27 febbraio, un totale di 337.761 azioni proprie, pari al 2,662% del capitale sociale.
In Borsa, nel frattempo, il Produttore di attrezzature domestiche da cucina
presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia e si attesta a 14 euro.