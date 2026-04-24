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Fiducia consumatori Università Michigan USA in aprile
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24 aprile 2026 - 16.05
USA,
Fiducia consumatori Università Michigan in aprile pari a 49,8 punti
, in calo rispetto al precedente 53,3 punti (la previsione era 47,6 punti).
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