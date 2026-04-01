F2i Levante firma concessione e avvia gestione della nuova Marina di Lavagna

(Teleborsa) - F2i Levante, società controllata da fondi gestiti da F2i Sgr, il principale fondo infrastrutturale italiano, ha firmato con il Comune di Lavagna il contratto di concessione per i prossimi 50 anni del porto turistico di Lavagna (denominato Marina di Lavagna) e ha avviato la gestione operativa del porto e dei suoi servizi.



F2i Levante si è aggiudicata la concessione a fronte di un esteso piano di investimenti, per 75 milioni di euro, per ammodernare e sviluppare il porto e per migliorare l'integrazione dello stesso con la città di Lavagna. Le principali aree di intervento sono cinque: i rifacimenti dell'area denominata "Piastra" e del molo di sottoflutto, l'interramento del parcheggio comunale, la creazione di passeggiate sulle dighe e la realizzazione di un porto a secco. Marina di Lavagna subentra alla precedente concessionaria, sia per quanto riguarda la gestione dei posti barca e degli immobili che in relazione al personale dipendente del porto.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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