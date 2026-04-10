Usa, fiducia consumatori Università Michigan marzo scende a 47,6 punti

(Teleborsa) - Attesa in peggioramento la fiducia dei consumatori americani ad aprile 2026. Secondo i dati preliminari dell'Università del Michigan, il sentiment dei consumatori è stimato in calo a 47,6 punti rispetto ai 53,3 punti del mese di marzo 2026, inferiore anche ai 51,6 punti attesi dagli analisti.



Nello stesso periodo l'indice sulla situazione presente è salito a 50,1 punti da 55,8, mentre l'indice sulle attese è sceso a 46,1 punti dai 51,7 precedenti.

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