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USA, Fiducia consumatori Università Michigan in aprile
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10 aprile 2026 - 16.35
USA,
Fiducia consumatori Università Michigan in aprile pari a 47,6 punti
, in calo rispetto al precedente 53,3 punti (la previsione era 51,6 punti).
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