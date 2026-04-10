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USA, Fiducia consumatori Università Michigan in aprile

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USA, Fiducia consumatori Università Michigan in aprile
USA, Fiducia consumatori Università Michigan in aprile pari a 47,6 punti, in calo rispetto al precedente 53,3 punti (la previsione era 51,6 punti).
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