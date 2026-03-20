UniCredit, Scope conferma rating A: nessun impatto dall’OPA su Commerzbank

(Teleborsa) - Scope Ratings conferma il rating di UniCredit ad "A" con Outlook stabile, sottolineando che l’offerta pubblica di acquisto su Commerzbank non comporta alcun impatto immediato sul merito creditizio della banca italiana. L’agenzia ritiene, infatti, che l’operazione potrebbe rafforzare la flessibilità operativa e strategica di UniCredit.



L'annuncio di UniCredit relativo all'intenzione di lanciare un'offerta pubblica di scambio integrale su Commerzbank AG mira a raggiungere una quota di partecipazione superiore all'attuale 29,99% detenuto in Commerzbank (circa il 26% in contanti e quasi il 4% tramite strumenti derivati). Lo scenario di base per i rating presuppone che l’attuale offerta proposta determini un aumento limitato della quota di UniCredit in Commerzbank, spiegano gli analisti di Scope.



L’agenzia ritiene improbabile che l’OPS abbia effetti rilevanti sul profilo finanziario del gruppo, in particolare sui livelli di solvibilità di base, che restano solidi.



Scope evidenzia inoltre che UniCredit ha confermato di non cercare, al momento, una rappresentanza nel consiglio di amministrazione nell’ambito dell’attuale offerta. La posizione di UniCredit riduce ulteriormente la probabilità di scenari che determinerebbero il consolidamento integrale della partecipazione, anche se la quota risultante fosse inferiore al 50%.





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