UniCredit, Moody's conferma rating "A3" dopo offerta su Commerzbank

(Teleborsa) - Moody's ha confermato il rating "A3" di UniCredit , con l'outlook che rimane stabile. La revisione fa seguito all'annuncio da parte di UniCredit, il 16 marzo 2026, di un'offerta di scambio volontaria su tutte le azioni di Commerzbank . UniCredit detiene una partecipazione diretta di circa il 26% in Commerzbank, che consolida nel capitale azionario, e un'ulteriore partecipazione di circa il 4% è detenuta tramite total return swap.



UniCredit ha reso noto che, attraverso questa offerta, prevede di superare la soglia del 30% di partecipazione in Commerzbank senza tuttavia acquisirne il controllo, e che l'operazione è concepita per favorire un dialogo costruttivo con Commerzbank e i suoi stakeholder in vista di un'eventuale acquisizione. L'offerta dovrebbe iniziare a maggio 2026 e avere una durata di quattro settimane. L'offerta di scambio è soggetta all'approvazione delle autorità di regolamentazione e UniCredit prevede di finalizzarla nella prima metà del 2027.



Moody's si aspetta che l'attuale solida capitalizzazione di UniCredit venga diluita in caso di acquisizione di Commerzbank, ma che rimanga comunque solida e almeno in linea con l'obiettivo dichiarato dal management di un Common Equity Tier 1 (CET1) minimo compreso tra il 12,5% e il 13%. Sebbene un'eventuale acquisizione comporterebbe probabilmente una riduzione della redditività nel breve termine, a causa dei costi di ristrutturazione e di esecuzione, nel medio termine consentirebbe di ottenere rendimenti più elevati grazie alle sinergie di costo in Germania e darebbe vita a un gruppo più forte.



L'agenzia di rating ha ribadito che, in caso di acquisizione di Commerzbank da parte di UniCredit, il rating stand-alone di UniCredit potrebbe essere alzato dall'attuale baa2 a baa1, un gradino al di sopra del rating sovrano dell'Italia. Ciò comporterebbe un miglioramento dei rating anche per il debito senior non-preferred e per quello junior.

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