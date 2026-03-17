Amazon, grazie all'AI AWS potrebbe raggiungere un fatturato annuo di 600 miliardi di dollari

Con le nuove previsioni l'Ad Jassy raddoppia

(Teleborsa) - Andy Jassy, il Ceo di Amazon , durante una riunione interna con i dipendenti ha dichiarato di aspettarsi che l'intelligenza artificiale possa aiutare la divisione di cloud computing Amazon Web Services (AWS) a raggiungere 600 miliardi di dollari di fatturato annuo, il doppio della sua precedente stima. Lo riferisce Reuters.



"Negli ultimi anni ho pensato che AWS, diciamo tra 10 anni, potrebbe raggiungere un fatturato annuo di circa 300 miliardi di dollari", ha affermato Jassy, ??secondo quanto riportato da Reuters. "Credo che, grazie all'IA, AWS abbia la possibilità di raddoppiare almeno questa cifra".



Nel 2025 AWS ha registrato un fatturato di 128,7 miliardi di dollari, in aumento del 19% rispetto al 2024. La proiezione dell'Ad - esplicita Reuters - suggerisce un tasso di crescita medio di quasi il 17% ogni anno per il prossimo decennio.

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