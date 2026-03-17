Amplifon, S&P conferma rating "BB+" e outlook stabile dopo acquisizione GN

(Teleborsa) - S&P Global Ratings
ha confermato il rating "BB+"
su Amplifon
, società leader nelle soluzioni uditive che fa parte del FTSE MIB, dopo che ieri ha annunciato
di aver raggiunto un accordo con GN Store Nord per l'acquisizione della sua divisione di produzione di apparecchi acustici per 2,3 miliardi di euro (1,7 miliardi di euro in contanti) tramite un mix di debito e capitale proprio.
L'agenzia di rating ritiene che l'operazione rafforzi la posizione
di Amplifon, che potrà beneficiare di solide capacità produttive e innovative, a supporto delle sue attività di vendita al dettaglio. Inoltre, l'acquisizione strategica della divisione apparecchi acustici di GN "rafforzerà la posizione competitiva di Amplifon attraverso l'integrazione verticale - si legge in una nota - Amplifon avrà un maggiore controllo sulla propria catena del valore
e si assicurerà l'accesso a lungo termine a tecnologie proprietarie all'avanguardia. L'operazione dovrebbe rafforzare l'ampia rete di vendita al dettaglio dell'azienda e consolidare la sua posizione di seconda rete di vendita al dettaglio di apparecchi acustici negli Stati Uniti, un mercato chiave e altamente redditizio, soprattutto grazie alla rete di rivenditori Beltone di GN".
S&P prevede che il margine EBITDA rettificato si espanderà
al 22%-23% nel periodo 2026-2027, rispetto al 21,5% del 2025, nonostante i costi di integrazione e ristrutturazione. Inoltre, stima che il rapporto debito/EBITDA rettificato aumenterà
fino a 3,5x (su base pro forma, calcolata sui 12 mesi di EBITDA di GN nel 2026) per poi diminuire a circa 3,0x entro la fine del 2027
. Questa previsione si basa su un EBITDA rettificato annuo di circa 730-780 milioni di euro nel biennio 2026-2027 e su un free operating cash flow (FOCF) rettificato per lease capital expenditure (capex) di circa 80-100 milioni di euro nel 2026 e 150-200 milioni di euro nel 2027.
L'outlook "stabile"
riflette l'opinione di S&P secondo cui la performance operativa di Amplifon dovrebbe rimanere stabile, con rischi di integrazione limitati
, a supporto di una generazione positiva di FOCF e di un rapporto debito/EBITDA rettificato compreso tra 3,0x e 3,5x nel biennio 2026-2027.