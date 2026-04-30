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Rino Mastrotto, Moody's taglia outlook a negativo e conferma rating "B2"

Finanza, Rating
Rino Mastrotto, Moody's taglia outlook a negativo e conferma rating "B2"
(Teleborsa) - Moody's ha modificato l'outlook da stabile a negativo per Rino Mastrotto Group, fornitore leader di pellami e tessuti di alta qualità per i settori della moda di lusso, dell'automotive e dell'arredamento d'interni. Contestualmente, ha confermato il rating di lungo termine (CFR) "B2" e il rating "B2" per le obbligazioni senior garantite a tasso variabile da 320 milioni di euro con scadenza 2031.

"Il cambio di outlook da stabile a negativo riflette la nostra aspettativa che la performance operativa di RM si riprenderà nel 2026, ma rimarrà sotto pressione, poiché la fragilità della spesa dei consumatori e il contesto macroeconomico volatile aumentano l'incertezza sulla capacità dell'azienda di migliorare significativamente la leva finanziaria e il free cash flow rispetto ai bassi livelli raggiunti nel 2025", afferma Giuliana Cirrincione, lead analyst di Moody's Ratings per Rino Mastrotto.


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