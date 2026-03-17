Analisi Tecnica: EUR/GBP del 16/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo
Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro contro la valuta britannica, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,03%.
Analizzando lo scenario dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,8623. Prima resistenza a 0,8657. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,861.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)