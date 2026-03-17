Milano 14:11
44.981 +1,43%
Nasdaq 16-mar
24.655 0,00%
Dow Jones 16-mar
46.946 0,00%
Londra 14:11
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Francoforte 14:10
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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 16/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 16/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo

Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro contro la valuta britannica, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,03%.

Analizzando lo scenario dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,8623. Prima resistenza a 0,8657. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,861.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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