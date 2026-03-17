Milano 14:13
44.996 +1,46%
Nasdaq 16-mar
24.655 0,00%
Dow Jones 16-mar
46.946 0,00%
Londra 14:13
10.406 +0,85%
Francoforte 14:12
23.725 +0,68%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 16/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 16/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo

Composto rialzo per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,31%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il CAC 40, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 7.879,2. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 8.025 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 7.822,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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