Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 16/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo
Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Milano, che porta a casa un modesto +0,07%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il FTSE MIB, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 44.042. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 44.927 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 43.737.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)