Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 16/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo
Andamento piatto per il principale indice della Borsa di Milano, che propone sul finale un moderato +0,07%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il FTSE MIB, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 44.042. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 44.927. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 43.737.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)