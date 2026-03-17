Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 16/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo
Modesto guadagno per l'indice svizzero, che avanza di poco a +0,33%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per lo SMI (Swiss Market Index), con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 12.792,6. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 13.018,5. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 12.703.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)