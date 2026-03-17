Milano 14:15
45.002 +1,48%
Nasdaq 16-mar
24.655 0,00%
Dow Jones 16-mar
46.946 0,00%
Londra 14:15
10.406 +0,86%
Francoforte 14:14
23.726 +0,69%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 16/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 16/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo

Modesto guadagno per l'indice svizzero, che avanza di poco a +0,33%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per lo SMI (Swiss Market Index), con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 12.792,6. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 13.018,5. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 12.703.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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