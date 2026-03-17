Milano 14:15
45.002 +1,48%
Nasdaq 16-mar
24.655 0,00%
Dow Jones 16-mar
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Londra 14:15
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Analisi Tecnica: USD/CAD del 16/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 16/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo

Seduta sostanzialmente invariata per il cross USD contro "Loonie", che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,2%.

Lo status tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1,3736. Rischio di eventuale correzione fino al target 1,3619. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1,3853.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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