JetBlue vede al rialzo le previsioni sui costi del carburante per il secondo trimestre

Pesa chiusura Hormuz. Goldman Sachs conferma Sell e TP a 3,50 dollari.

(Teleborsa) - Seduta di forti vendite per la compagnia aerea statunitense JetBlue che ha rivisto al rialzo le previsioni sui costi del carburante per il secondo trimestre, a causa delle interruzioni delle rotte marittime nello Stretto di Hormuz, che hanno determinato l'aumento dei prezzi del carburante per aerei incrementando la pressione sul settore dell'aviazione globale.



Il carburante per aerei, che prima degli attacchi di febbraio si attestava in media tra gli 85 e i 90 dollari al barile, nell'ultima settimana di maggio si aggirava intorno ai 142 dollari al barile, secondo l'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA). La ??volatilità dei prezzi del carburante ha spinto le compagnie aeree di tutto il mondo ad aumentare le tariffe passeggeri e i costi dei bagagli per compensare i maggiori costi, nonché a ridurre la frequenza dei voli e le rotte per limitare il consumo di carburante.



La compagnia aerea prevede ora che il carburante costerà tra i 4,26 e i 4,36 dollari al gallone nel secondo trimestre, rispetto a una precedente previsione tra i 4,13 e i 4,28 dollari.



"Tuttavia, questa previsione si basava sulla curva forward del Brent del 22 maggio, che da allora è migliorata", ha affermato Savanthi Syth, analista di Raymond James.



JetBlue ha inoltre dichiarato di prevedere di "recuperare il 40% o più dell'aumento dei costi del carburante nel trimestre", grazie anche a una performance operativa costante.



La compagnia aerea ha rivisto al rialzo le sue previsioni di crescita dei ricavi per miglio posto disponibile, un indicatore del potere di determinazione dei prezzi, portandole a un intervallo compreso tra il 9% e il 12%, rispetto al 7%-11% previsto in precedenza.



La società ha citato tendenze positive della domanda in tutte le classi di viaggio e aree geografiche. JetBlue ha evidenziato in particolare una performance molto solida sulle rotte precedentemente servite da Spirit, dopo la cessazione del servizio di quel vettore all’inizio di maggio.



A seguito dell'aggiornamento fornito dalla compagnie aerea, Goldman Sachs ha confermato la raccomandazione Sell con un prezzo obiettivo di 3,50 dollari. Il broker ha ridotto la stima della perdita netta per azione nel secondo trimestre a 0,80 dollari da 0,85 dollari.











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