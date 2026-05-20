Londra: scambi al rialzo per Anglo American

(Teleborsa) - Balza in avanti la società mineraria , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,02%.



Lo scenario su base settimanale di Anglo American rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni di medio periodo di Anglo American confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 37,56 sterline con primo supporto visto a 36,92. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 36,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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